В Раменском возведут первую очередь жилого квартала «Михалевич»

В Раменском округе возводят первую очередь жилого квартала «Михалевич», проект реализует девелопер G3 Group | Джи Три Групп. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Так, на стройплощадке дома номер 1 специалисты ведут работы в подвале, а также монтаж инженерных шахт на кровле, армирование/бетонирование парапета и бетонируют лестницы. В доме № 2 завершены все подготовительные этапы, теперь ведется армирование фундаментной плиты всего дома.

«Михалевич» представляет собой малоэтажный жилой комплекс бизнес-класса, на территории появятся закрытые зеленые дворы без машин, игровые зоны, спортивные площадки, Wi-Fi на территории, магазины на первых этажах, детский сад, прогулочный сквер.

