Чеховская команда досрочно стала чемпионом первенства России по гандболу второй год подряд

Молодежная команда «Чеховские медведи-УОР № 4» завоевала золотые медали первенства России среди юношей, это второе досрочное чемпионство команды подряд. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Гандболисты одержали победу под руководством тренера Василия Филиппова. В решающем матче, который прошел в Санкт-Петербурге 4 мая, они обыграли «Зенит-УОР № 1». В результате команда оформила чемпионский титул за три тура до окончания сезона.

«Очень хотели оформить чемпионство на выезде — это имело особое значение. Игра выдалась богатой на голы, зрелищной», — подчеркнул главный тренер команды Василий Филиппов.

В ведомстве добавили, что игроки команды заслужили звание мастеров спорта по гандболу.

Первенство России среди молодежных команд стартовало 12 сентября 2025 года в рамках федеральной программы «Спорт России», в них приняли участие 12 команд.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.