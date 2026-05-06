Научно-технический совет рассмотрел еще 5 проектов по развитию коммунальной инфраструктуры Московской области

В регионе активно реализуется масштабная государственная программа по совершенствованию систем водоснабжения и водоотведения. Ключевую роль в ее воплощении играет Научно‐технический совет (НТС) при Министерстве жилищно‐коммунального хозяйства Московской области: эксперты сопровождают объекты на всех этапах, начиная с проектирования.

К оценке проектов привлекают авторитетных научных деятелей, опытных инженеров и представителей профильных ведомств. Каждый проект проходит многостороннюю экспертизу по 4 ключевым критериям: энергоэффективность решений, экономическая целесообразность внедрения, эффективность применяемых технологий, методов, оборудования и материалов, а также соответствие специфике и особенностям Московской области.

На 14‐м заседании рабочая группа детально изучила несколько значимых проектов, нацеленных на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Во‐первых, планируется капитальный ремонт канализационного коллектора в Подольске. В рамках проекта 2 линии дюкера заменят на единую самотечную линию из полимерных труб. Реализация этих работ обеспечит надежное водоотведение для 38 тыс. жителей южной части городского округа.

Во‐вторых, в Наро‐Фоминске запланирована реконструкция очистных сооружений, возведенных еще в 1986 году. Проект предусматривает полную технологическую модернизацию объекта. После обновления производительность очистных сооружений вырастет до 26 600 м3/сутки.

В‐третьих, в деревне Мелихово муниципального округа Чехов рассмотрят возможность строительства канализационной насосной станции (КНС) и сетей водоотведения. Особое внимание уделено расположению объекта: КНС планируют разместить в селе и музее‐заповеднике А. П. Чехова «Мелихово». Производительность станции составит 22 м3/час, также предусмотрено строительство самотечной и напорной сетей. Прокладка будет вестись двумя способами — открытым и закрытым, что позволит минимизировать воздействие на ландшафт и сохранить культурную ценность объекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в регионе капитально отремонтируют около 2 тыс. МКД.