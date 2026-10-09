Мостовой расстроился после назначения Альбы на пост главного тренера «Родины»

Накануне «Родина» объявила о подписании двухлетнего контракта с испанским специалистом, который в конце сентября покинул «Ростов». Альба начинал карьеру в «Ростове» в 2018 году тренером-аналитиком при Валерии Карпине, который затем пригласил испанца на аналогичную должность и в сборной России. После ухода Карпина из «Ростова» Альба занял его место.

«С одной команды выперли, в другую тут же взяли. Так этот человек еще и в сборной имеет должность — что за безумие вообще! Такие назначения просто унижают весь российский футбол. Над нами, наверное, уже все смеются. Человек работал тренером-аналитиком, видео сидел нарезал. А сейчас уже главный тренер. Ну как так вообще?» — возмутился Мостовой.

Отметим, что «Ростов» расстался с Альбой из-за финансовых проблем, причем испанец отказался от выплаты компенсации за досрочное расторжение контракта. «Родина» же сразу нацелилась на подписание специалиста, который хорошо зарекомендовал себя в России и уже свободно говорит по-русски.

«Родина» занимает предпоследнее место в РПЛ, набрав лишь пять очков в девяти матчах.