Блогера Лизу Миллер приговорили к четырем годам колонии по делу об отмывании денег

tass: блогера Лизу Миллер заочно приговорили в Москве к четырем годам колонии

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

37-летнего блогера Елизавету Батюту, более известную как Лиза Миллер, заочно приговорили в Москве к четырем годам колонии общего режима, сообщил ТАСС. Ее признали виновной в отмывании свыше ₽76 млн. Суд также назначил Миллер штраф в размере ₽1 млн.

Кроме того, Батюте на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с размещением информации и администрированием сайтов и каналов. Суд постановил конфисковать в доход государства денежный эквивалент ее имущества на сумму более ₽76 млн.

Лизу Миллер признали виновной в легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступлений. По данным следствия, блогер нарушала закон с декабря 2020 года по апрель 2024 года. Она получила деньги в результате уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

Среди действий Батюты, квалифицированных как преступления, оказались оплата части стоимости автомобиля Rolls-Royce (более ₽3,7 млн), частичная оплата стоимости квартиры в Абу-Даби (ОАЭ, свыше ₽44,3 млн) и перечисление более ₽28,3 млн на личный банковский счет в качестве дивидендов от подконтрольного юридического лица. Миллер находится в розыске.

Ранее сообщалось, что инфокоуча Дмитрия Портнягина приговорили к пяти годам колонии и крупному штрафу по делу о легализации преступных доходов.

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