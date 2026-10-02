«Влад не имеет отношения к моей беременности»: Решетова сделала заявление об отце второго ребенка

Super: Решетова опровергла информацию о беременности от Владислава Абрамяна

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

Обладательница титула «Первая вице-мисс Россия-2014», 30-летняя Анастасия Решетова заявила, что 34-летний бизнесмен Владислав Абрамян не имеет отношения к ее беременности. Об этом она сообщила в комментарии Super.

По словам модели, отец ее будущего ребенка — молодой парень, ее ровесник. Анастасия уточнила, что ребенок родится в браке.

«Влад А. не имеет отношения к моей беременности. Ребенок родится в браке. Отец моего ребенка — молодой парень, мой ровесник. Ни чей-то бывший, ни тем более текущий муж. Он мой жених, и мы счастливы вместе», — сказала Анастасия.

Накануне Решетова объявила, что ждет второго ребенка. Журнал «МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ* может не совпадать» опубликовал несколько фотографий модели с округлившимся животом.

В Сети сразу же появились слухи, что отцом будущего малыша может быть Влад Абрамян — сын президента Союза армян России Ары Абрамяна.

Решетова уже воспитывает шестилетнего сына, который родился в отношениях с рэпером Тимуром Юнусовым, более известным как Тимати. Но роман модели и артиста продлился четыре года — с 2014-го по 2020-й годы.

Ранее Анастасия Решетова объяснила, почему не стала отправлять сына 1 сентября в школу.

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