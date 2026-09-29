75-летний Учитель появился с молодой возлюбленной на премьере фильма с дочерью в главной роли

75-летний режиссер Алексей Учитель появился на премьере фильма «Без оглядки» вместе с 29-летней актрисой Софьей Мелединой, сообщает Super. Пара пришла, чтобы поддержать 17-летнюю дочь Учителя — Анну Пересильд, которая исполнила в картине главную роль.

Фото: [ Софья Меледина/соцсети ]

Алексей и Софья познакомились во ВГИКе — девушка училась в мастерской Учителя. В 2021 году у пары родилась дочь, которой сейчас пять лет. Софья сумела выстроить теплые отношения со старшими дочерьми режиссера — Анной и Марией, рожденными в союзе с актрисой Юлией Пересильд.

С Пересильд режиссер был в отношениях больше десяти лет, но браком этот союз так и не завершился: пара рассталась в 2021 году. У Учителя также есть взрослый сын — 34-летний Илья, рожденный от продюсера Киры Саксаганской.

Ранее стало известно, что Юлия Пересильд впервые вышла замуж.