75-летний Учитель появился с молодой возлюбленной на премьере фильма с дочерью в главной роли

Super: Алексей Учитель появился на премьере фильма с 29-летней Софьей Мелединой

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

75-летний режиссер Алексей Учитель появился на премьере фильма «Без оглядки» вместе с 29-летней актрисой Софьей Мелединой, сообщает Super. Пара пришла, чтобы поддержать 17-летнюю дочь Учителя — Анну Пересильд, которая исполнила в картине главную роль.

Софья Меледина

Фото: [Софья Меледина/соцсети]

Алексей и Софья познакомились во ВГИКе — девушка училась в мастерской Учителя. В 2021 году у пары родилась дочь, которой сейчас пять лет. Софья сумела выстроить теплые отношения со старшими дочерьми режиссера — Анной и Марией, рожденными в союзе с актрисой Юлией Пересильд.

С Пересильд режиссер был в отношениях больше десяти лет, но браком этот союз так и не завершился: пара рассталась в 2021 году. У Учителя также есть взрослый сын — 34-летний Илья, рожденный от продюсера Киры Саксаганской.

Ранее стало известно, что Юлия Пересильд впервые вышла замуж.

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