Мария Погребняк показала шуточное видео с сыновьями под песню «Я сошла с ума»

Super: Мария Погребняк сняла шуточное видео с тремя сыновьями под хит t.A.T.u.

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

37-летняя блогерша Мария Погребняк вновь порадовала подписчиков семейным контентом, пишет Super.

На этот раз она сняла шуточное видео, в котором повторила движения из легендарного клипа группы t.A.T.u. на песню «Я сошла с ума». Компанию ей составили трое подросших сыновей. В ролике вся семья синхронно двигается по кругу, создавая забавный и динамичный танец.

Для съемок Мария выбрала элегантный образ: черное платье и высокая прическа. Дети, в свою очередь, надели строгие серые костюмы.

Погребняк не стала раскрывать, сколько дублей потребовалось, чтобы добиться идеальной синхронности. Вместо этого она предложила подписчикам угадать число попыток. Реакция поклонников не заставила себя ждать: в комментариях они оставили множество восторженных отзывов.

Всего у Марии четверо сыновей: трое старших родились в первом браке с российским футболистом Павлом Погребняком, а младший появился на свет в сентябре 2024 года во втором браке с бизнесменом Игорем Головинским.

Ранее Мария Погребняк рассказала о «мучениях» на тренировке в фитнес-зале.

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