Юрист Алешкин объяснил, что грозит Navai после задержания на границе с Казахстаном

aif.ru: юрист Алешкин призвал верить фактам, а не заголовкам о задержании Navai

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

31-летний рэпер Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) был задержан на контрольно-пропускном пункте «Кордай» в Жамбылской области Казахстана. Поводом стало подозрение в перевозке запрещенных веществ.

По данным СМИ, служебная собака отреагировала на автомобиль, в котором находился музыкант. Во время досмотра сотрудники нашли 2,5 г наркотических веществ.

В машине вместе с Navai ехали еще три человека. Двоих из них отпустили, а самого рэпера и его друга оставили. Анализы подтвердили наличие запрещенных веществ в организме обоих. Против музыканта возбудили уголовное дело по статье 286 УК Республики Казахстан.

Речь идет о покушении на контрабанду наркотических средств. Сейчас музыкант находится в изоляторе временного содержания. Идет досудебное расследование. Максимальное наказание по этой статье — восемь лет лишения свободы.

Адвокат Андрей Алешкин в комментарии aif.ru оценил сложившуюся ситуацию. По его словам, основной состав статьи 286 предусматривает до пяти лет колонии. Если будут найдены квалифицирующие обстоятельства, например, контрабанда в крупном размере, срок может составить от семи до двенадцати лет.

При этом юрист подчеркнул: количество наркотиков не отменяет квалификации, но для определения срока нужно установить все фактические обстоятельства.

«Моя позиция проста: 2,5 грамма — это еще не приговор, но пересечение границы с запрещенным веществом может стать историей с очень тяжелыми последствиями. Известность, деньги и популярность не освобождают от ответственности», — сказал специалист.

Он подчеркнул, что решающим фактором в этой ситуации должны быть факты, а не громкие заголовки, которые появляются сейчас в СМИ.

Ранее в Подмосковье вынесли приговор по делу о незаконном обороте наркотиков.

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