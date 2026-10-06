Мария Погребняк рассказала о «мучениях» на тренировке в фитнес-зале
Super: 37-летняя звезда соцсетей Мария Погребняк восхитила фанатов фигурой
Фото: [соцсети]
Мария Погребняк, 37-летняя звезда соцсетей и бывшая жена футболиста Павла Погребняка, поделилась с подписчиками новым видео из тренажерного зала, пишет Super.
Фото: [скриншот видео]
На кадрах блогер позирует в фиолетовых спортивных шортах и розовом топе, демонстрируя результат регулярных тренировок. Мария подчеркнула, что поддержание формы требует постоянной работы над собой и дисциплины.
Погребняк с юмором отметила, что занятие проходит по расписанию с тренером, и что специалист «опять будет мучать» ее. В ролике показан процесс тренировки, включая упражнения для рук и спины.
Блогер не скрывает, что спорт занимает важное место в ее жизни, и регулярно делится с аудиторией подробностями занятий и принципами здорового образа жизни.
Внешность Марии периодически становится предметом обсуждений в социальных сетях. Некоторые пользователи предполагают, что у Погребняк могут быть проблемы с пищевым поведением из-за ее худобы. Сама блогер ранее признавалась, что из-за критики может заниматься «самосъеданием».
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