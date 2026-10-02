Лиза Моряк призналась, что у Андреасяна начались проблемы из-за уколов для похудения

30-летняя российская актриса Лиза Моряк рассказала, что ее муж, 42-летний режиссер Сарик Андреасян, похудел на 12 кг с помощью препаратов для снижения веса. Об этом артистка сообщила «Пятому каналу».

Моряк отметила, что не поддерживает такой способ похудения, так как после снижения веса у супруга появились проблемы со здоровьем.

«Я все равно даже на его примере вижу, как у него немного упало зрение. Он жалуется на слабость», — рассказала Лиза.

Напомним, Моряк и Андреасян поженились в ноябре 2022 года. Режиссер сделал актрисе предложение во время полета, организовав романтический сюрприз с надписью в небе. В 2023 году у супругов родилась дочь. В мае 2025-го года Моряк и Андреасян стали родителями во второй раз — у них появилась дочь. В сентябре 2026 года в семье родился сын.

Ранее Сарик Андреасян трогательно обратился к Лизе Моряк в день ее рождения.