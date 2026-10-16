«Балую, но не дорогими подарками»: Долина высказалась о воспитании внучки

Life.ru: Лариса Долина призналась, что не балует внучку дорогими подарками

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

Народная артистка России Лариса Долина ответила на вопросы о семье на премии «Мы верим твердо в героев спорта». В комментарии Life.ru певица призналась, что не балует внучку дорогими подарками.

По мнению артистки, в подростковом возрасте подарки должны прежде всего приносить пользу. Долина отметила, что, хотя она и балует внучку, но не дорогими вещами.

«Мне кажется, что не надо до такой степени доводить. Нужно, чтобы подарок был обязательно функциональным, особенно в этом возрасте», — сказала она.

Какие именно подарки она выбирает, Долина не уточнила. Вероятно, она предпочитает что-то полезное и нужное, а не просто дорогие аксессуары или украшения.

Долина известна не только как певица, но и как заботливая бабушка. У нее есть дочь Ангелина и внучка, которой в сентябре исполнилось 15 лет. Несмотря на занятость и активную творческую жизнь, артистка находит время для семьи.

Ранее народная артистка РФ Лариса Долина сравнила себя с Марией Магдалиной.

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