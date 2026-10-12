44-летняя Дубцова опровергла наличие пластики
KP.RU: Дубцова призналась, что освежила внешность с помощью нитевого лифтинга
Фото: [соцсети]
44-летняя российская певица Ирина Дубцова решила освежить внешность без помощи пластических хирургов, пишет KP.RU. Артистка рассказала, что выбрала нитевой лифтинг у косметолога.
Дубцова четко обозначила желаемый результат — естественный и свежий вид, будто она только что вернулась из отпуска. Специалист справился с задачей, и певица осталась очень довольна работой. По словам Ирины, ей важно было избежать эффекта «переделанного» лица. Нитевой лифтинг позволил добиться мягкого омоложения без радикальных вмешательств.
Подписчики поддержали Ирину и отметили, что теперь она выглядит значительно моложе своих лет. Многие написали, что результат действительно выглядит естественно.
58-летняя коллега Дубцовой, певица Валерия, тоже отреагировала на преображение. Она призналась, что много лет пользуется услугами аппаратной косметологии и тоже довольна эффектом. По словам Валерии, такие процедуры помогают поддерживать форму без операции и выглядят гораздо естественнее.
Ранее 53-летняя актриса Мария Голубкина высказалась о косметологических процедурах.