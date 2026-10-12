44-летняя Дубцова опровергла наличие пластики

KP.RU: Дубцова призналась, что освежила внешность с помощью нитевого лифтинга

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

44-летняя российская певица Ирина Дубцова решила освежить внешность без помощи пластических хирургов, пишет KP.RU. Артистка рассказала, что выбрала нитевой лифтинг у косметолога.

Дубцова четко обозначила желаемый результат — естественный и свежий вид, будто она только что вернулась из отпуска. Специалист справился с задачей, и певица осталась очень довольна работой. По словам Ирины, ей важно было избежать эффекта «переделанного» лица. Нитевой лифтинг позволил добиться мягкого омоложения без радикальных вмешательств.

Подписчики поддержали Ирину и отметили, что теперь она выглядит значительно моложе своих лет. Многие написали, что результат действительно выглядит естественно.

58-летняя коллега Дубцовой, певица Валерия, тоже отреагировала на преображение. Она призналась, что много лет пользуется услугами аппаратной косметологии и тоже довольна эффектом. По словам Валерии, такие процедуры помогают поддерживать форму без операции и выглядят гораздо естественнее.

Ранее 53-летняя актриса Мария Голубкина высказалась о косметологических процедурах.

Актуально

Читайте также

Niletto поддержал Джигана после скандального интервью Самойловой

Niletto поддержал Джигана после скандального интервью Самойловой

Владимир Кличко претендует на имущество покойной актрисы Панеттьери в $6 млн

Владимир Кличко претендует на имущество покойной актрисы Панеттьери в $6 млн

«За ним стоят люди, которые его покрывают»: Собчак сделала заявление о Джигане после откровений Самойловой

«За ним стоят люди, которые его покрывают»: Собчак сделала заявление о Джигане после откровений Самойловой

Стало известно о планах Трампа жениться на принцессе Диане после ее развода с принцем Чарльзом

Стало известно о планах Трампа жениться на принцессе Диане после ее развода с принцем Чарльзом

В семье Михаила Турецкого горе: не стало его тестя Симона Яхниса

В семье Михаила Турецкого горе: не стало его тестя Симона Яхниса

Против следователя Лерчек завели уголовное дело из-за пропажи Rolex и Bulgari

Против следователя Лерчек завели уголовное дело из-за пропажи Rolex и Bulgari

«Мы могли по два часа разговаривать»: внебрачный сын Кашпировского вспомнил, как поддерживал связь с отцом

«Мы могли по два часа разговаривать»: внебрачный сын Кашпировского вспомнил, как поддерживал связь с отцом

Стало известно об окончательном переезде Потапа и Насти Каменских в США

Стало известно об окончательном переезде Потапа и Насти Каменских в США

Жена Прилучного опубликовала трогательные фото с сыном

Жена Прилучного опубликовала трогательные фото с сыном

В Павловском Посаде 1 октября стартовал новый сезон школьной лиги

В Павловском Посаде 1 октября стартовал новый сезон школьной лиги

Боня призвала общаться с деревьями: она считает, что разговоры с ними спасают

Боня призвала общаться с деревьями: она считает, что разговоры с ними спасают

«Мне мужики не нужны давно»: Дана Борисова отказалась от семьи

«Мне мужики не нужны давно»: Дана Борисова отказалась от семьи

Добавьте mosregtoday.ru в избранное