44-летняя Дубцова опровергла наличие пластики

Дубцова четко обозначила желаемый результат — естественный и свежий вид, будто она только что вернулась из отпуска. Специалист справился с задачей, и певица осталась очень довольна работой. По словам Ирины, ей важно было избежать эффекта «переделанного» лица. Нитевой лифтинг позволил добиться мягкого омоложения без радикальных вмешательств.

Подписчики поддержали Ирину и отметили, что теперь она выглядит значительно моложе своих лет. Многие написали, что результат действительно выглядит естественно.

58-летняя коллега Дубцовой, певица Валерия, тоже отреагировала на преображение. Она призналась, что много лет пользуется услугами аппаратной косметологии и тоже довольна эффектом. По словам Валерии, такие процедуры помогают поддерживать форму без операции и выглядят гораздо естественнее.

Ранее 53-летняя актриса Мария Голубкина высказалась о косметологических процедурах.