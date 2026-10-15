Алсу сделала каре еще короче для борьбы с осенней хандрой

Super: Алсу сменила образ, сделав прическу короче на фоне осенней хандры

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

43-летняя певица Алсу решила бороться с осенней хандрой необычным способом, пишет Super. Она сменила образ, сделав свое каре еще короче.

Результатом преображения артистка поделилась в личном блоге, опубликовав фото из машины.

Фото: [соцсети]

«Еще короче карешечку сделали. Убираем весь негатив и избавляемся от осенней хандры», — отметила Алсу.

Это не первое изменение образа певицы за последнее время. В марте 2026 года она впервые за долгое время кардинально сменила имидж, отказавшись от длинных волос в пользу удлиненного каре. Поклонники по-разному отреагировали на преображение, но большинство отметили, что новый образ идет певице и делает ее моложе.

Накануне Алсу опубликовала фотографию с дочерью Сафиной в день ее 20-летия. В посте певица написала трогательное поздравление, в котором призналась дочери в любви.

Сафина — старшая дочь Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. У нее есть младшие сестра и брат. Певица и предприниматель развелись в 2024 году, но сохранили хорошие отношения ради детей.

Ранее 40-летняя звезда сериала «Доярка из Хацапетовки» Евгения Осипова удивила поклонников кардинальной сменой имиджа.

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