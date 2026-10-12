Стало известно, где похоронят тестя Михаила Турецкого

Super.ru: прощание с тестем Михаила Турецкого пройдет 13 октября в Далласе

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

В США на 76-м году жизни скончался Симон Яхнис — отец жены народного артиста РФ Михаила Турецкого. О смерти отца сообщила Лиана Турецкая, поблагодарив всех за слова поддержки в трудный момент. Церемония прощания с Яхнисом пройдет 13 октября в Далласе, передает Super.

Яхнис был продюсером. Он занимался организацией гастролей российских артистов в Америке. Именно он устроил концерт «Хора Турецкого» в Далласе, на котором его дочь Лиана познакомилась с будущим мужем. Это знакомство оказалось судьбоносным: вскоре Лиана переехала к Михаилу в Москву, и они создали семью.

У Лианы и Михаила Турецких две общие дочери. Кроме того, у нее есть дочь от первого брака, а у Михаила — дочь Наталья от однокурсницы, которая трагически погибла в 1989 году. Турецкий тяжело пережил ту потерю, но со временем смог найти счастье с Лианой.

Сейчас семья Турецких скорбит вместе с Лианой. Похороны Симона Яхниса пройдут в Америке, где он жил и работал долгие годы.

Ранее сообщалось, что тело Анатолия Кашпировского доставят на Украину через Польшу и Турцию.

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