В Сергиево-Посадском представят межмузейный выставочный проект «Образ русского архиерея»

В среду, 7 октября, в Сергиевом Посаде состоится открытие масштабного межмузейного выставочного проекта «Образ русского архиерея. От „Повести о белом клобуке“ до восстановления патриаршества». Организаторами проекта выступают три федеральных музея: Новгородский музей-заповедник, Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль», Сергиево-Посадский музей-заповедник при участии Церковно-археологического кабинета Московской духовной академии.

Выставочный проект приурочен к 80-летию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, его организуют в Сергиево-Посадском музее-заповеднике. Выставка посвящена истории белого архиерейского клобука, одного из значимых символов русской церковной традиции. Посетители узнают его судьбу от средневековой «Повести о белом клобуке» до восстановления патриаршества в России в 1917 году, центральными экспонатами станут два редчайших белых клобука.

Сергиево-Посадский музей-заповедник предоставил на выставку несколько произведений, в том числе уникальную двустороннюю икону на холсте второй четверти XV в. с изображением вселенских и русских святителей.

Проект стартовал 13 апреля в Великом Новгороде, с 16 июля по 21 сентября площадкой проекта был Ростовский кремль, завершающим этапом выставочного проекта стал Сергиев Посад, где выставка продлится до 6 декабря 2026 года.

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