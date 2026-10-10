Не стало звезды «Улиц разбитых фонарей»: умер актер Владимир Баранов

Умер актер Владимир Баранов из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Культура и спорт

Фото: [Рязанский ТЮЗ/ВКонтакте]

Ушел из жизни российский актер театра и кино Владимир Баранов, известный зрителям по сериалам «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург» и «Тайны следствия». О его смерти 10 октября сообщил Рязанский государственный областной театр юного зрителя, передает РИА Новости.

Владимир Николаевич Баранов был артистом Рязанского ТЮЗа. Именно коллектив театра сообщил о его кончине, опубликовав соответствующее сообщение на официальной странице учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

За годы творческой деятельности Баранов успел поработать в многочисленных кинопроектах. По информации театра, в его фильмографии насчитывается 88 ролей.

Одной из известных работ актера стало участие в советской военной драме «Торпедоносцы». Картина посвящена летчикам морской авиации, участвовавшим в Великой Отечественной войне.

Широкой телевизионной аудитории Владимир Баранов запомнился прежде всего благодаря ролям в популярных российских криминальных сериалах. В их числе «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Тайны следствия» и «Ментовские войны».

Эти проекты получили широкую известность в России и на протяжении многих лет выходили на телевидении. Участие в них стало заметной частью экранной карьеры артиста.

Кроме того, Баранов снимался в исторической картине Александра Сокурова «Русский ковчег», а также в многосерийной драме «Пепел». Его фильмография охватывает как советский период кинематографа, так и российские фильмы и телесериалы.

При этом актер продолжал работать и на театральной сцене. Его профессиональная деятельность была связана с Рязанским государственным областным театром юного зрителя, который и сообщил о смерти артиста.

Причина смерти Владимира Баранова в опубликованном сообщении не уточняется. Информации о дате и месте прощания с актером также пока нет.

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