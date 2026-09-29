Известный российский юморист начал тонуть на экстремальном проекте: спасли рэперы Natan и ST

Известный российский юморист и бывший участник КВН и шоу Comedy Club Олег Верещагин едва не утонул на съемках экстремальной программы «Выживалити». Об этом он сам рассказал, его слова приводит Telegram-канал «Звездач».

По словам Верещагина, инцидент произошел во время одного из испытаний. Юморист признался, что начал тонуть: у него кончились силы, и он стал уходить под воду. Он подчеркнул, что ситуация была абсолютно серьезной. Выбраться на берег ему помогли другие участники проекта — рэперы Natan (Алишер Мирзохонов) и ST (Александр Степанов).

Олег Верещагин известен по выступлениям в КВН и Comedy Club. Программа «Выживалити» — экстремальное шоу, в котором участники проходят сложные испытания на выносливость. Других подробностей инцидента пока не приводится.

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