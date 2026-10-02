Барриос проведет последний сезон за «Зенит»: руководство клуба уже предупредило колумбийца

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос в разговоре с «Советским спортом» признался, что текущий сезон станет для него последним в составе петербургского клуба. Об этом колумбийца уже предупредило руководство «Зенита».

Барриос рассказал, что клуб уже этим летом искал для него варианты продолжения карьеры, но устраивающих обе стороны предложений не случилось. Возможно, поиски продолжатся перед зимним трансферным окном, в противном случае колумбиец летом покинет «Зенит» в качестве свободного агента, то есть без всякой компенсации.

«Я работаю на максимуме на каждой тренировке, выкладываюсь в каждом матче, чтобы приносить как можно больше пользы за то время, которое мне здесь отведено. Неважно, закончится ли мой этап в «Зените» зимой или следующим летом: я сделаю все возможное, чтобы гордиться своим выступлением за оставшееся время», — сказал Барриос.

32-летний полузащитник выступает за «Зенит» с 2019 года. Он провел 270 матчей за петербургский клуб во всех турнирах, забил три мяча и сделал семь передач.

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