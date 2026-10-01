Олимпийский чемпион Гусев будет выступать за ХК «Сочи»

Один из самых известных игроков КХЛ олимпийский чемпион Никита Гусев будет выступать за ХК «Сочи». Агент хоккеиста Юрий Николаев заявил о договоренности с клубом о годичном контракте.

По информации «Бизнес Online», Гусев станет самым дорогим игроком в истории сочинского клуба. Его зарплата с учетом бонусов составит 80 млн руб. Ранее в ХК «Сочи» ни один игрок не получал более 50 млн руб.

В минувшем сезоне 34-летний Гусев выступал за московское «Динамо». Клуб не стал продлевать с ним контракт из-за высоких требований игрока по зарплате. Претендентами на именитого нападающего назывались «Автомобилист», «Спартак», «Шанхай Дрэгонс».

За свою карьеру в КХЛ Никита Гусев провел 787 матчей (с учетом плей-офф), в которых набрал 748 (270+478) очков.

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