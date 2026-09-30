«Я очень счастлив быть с тобой»: Сарик Андреасян трогательно обратился к Лизе Моряк в день ее рождения

lady.mail: Сарик Андреасян трогательно поздравил жену Лизу Моряк с днем рождения

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

42-летний режиссер Сарик Андреасян оставил нежное послание жене, актрисе Лизе Моряк по случаю ее 31-летия, пишет «Леди.Mail». Сарик опубликовал серию личных кадров с супругой и вспомнил момент знакомства с ней, признавшись, что уже тогда посчитал ее лучшей девушкой на земле.

Фото: [соцсети]

Моряк отмечает день рождения 30 сентября. В поздравлении Андреасян написал, что каждый день любит супругу, верит в нее и гордится ею, в том числе ее талантом, харизмой, красотой, юмором, обаянием и легкостью.

«Я очень счастлив быть с тобой рядом», — написал он.

Режиссер поблагодарил жену за детей и заявил, что намерен встретить вместе с Лизой еще не один десяток лет. В постскриптуме Сарик отметил, что в его телефоне тысячи фотографий жены и отобрать какие-то из них невозможно — все прекрасны.

Лиза и Сарик поженились в 2022 году. За время брака супруги трижды стали родителями. Пара воспитывает две дочери, а также сына, который появился на свет в начале сентября.

Ранее сообщалось, что Сарик Андреасян планирует снять биографический фильм о Михаиле Круге.

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