«Я очень счастлив быть с тобой»: Сарик Андреасян трогательно обратился к Лизе Моряк в день ее рождения
lady.mail: Сарик Андреасян трогательно поздравил жену Лизу Моряк с днем рождения
Фото: [скриншот видео]
42-летний режиссер Сарик Андреасян оставил нежное послание жене, актрисе Лизе Моряк по случаю ее 31-летия, пишет «Леди.Mail». Сарик опубликовал серию личных кадров с супругой и вспомнил момент знакомства с ней, признавшись, что уже тогда посчитал ее лучшей девушкой на земле.
Фото: [соцсети]
Моряк отмечает день рождения 30 сентября. В поздравлении Андреасян написал, что каждый день любит супругу, верит в нее и гордится ею, в том числе ее талантом, харизмой, красотой, юмором, обаянием и легкостью.
«Я очень счастлив быть с тобой рядом», — написал он.
Режиссер поблагодарил жену за детей и заявил, что намерен встретить вместе с Лизой еще не один десяток лет. В постскриптуме Сарик отметил, что в его телефоне тысячи фотографий жены и отобрать какие-то из них невозможно — все прекрасны.
Лиза и Сарик поженились в 2022 году. За время брака супруги трижды стали родителями. Пара воспитывает две дочери, а также сына, который появился на свет в начале сентября.
Ранее сообщалось, что Сарик Андреасян планирует снять биографический фильм о Михаиле Круге.