«Я очень счастлив быть с тобой»: Сарик Андреасян трогательно обратился к Лизе Моряк в день ее рождения

42-летний режиссер Сарик Андреасян оставил нежное послание жене, актрисе Лизе Моряк по случаю ее 31-летия, пишет «Леди.Mail». Сарик опубликовал серию личных кадров с супругой и вспомнил момент знакомства с ней, признавшись, что уже тогда посчитал ее лучшей девушкой на земле.

Фото: [ соцсети ]

Моряк отмечает день рождения 30 сентября. В поздравлении Андреасян написал, что каждый день любит супругу, верит в нее и гордится ею, в том числе ее талантом, харизмой, красотой, юмором, обаянием и легкостью.

«Я очень счастлив быть с тобой рядом», — написал он.

Режиссер поблагодарил жену за детей и заявил, что намерен встретить вместе с Лизой еще не один десяток лет. В постскриптуме Сарик отметил, что в его телефоне тысячи фотографий жены и отобрать какие-то из них невозможно — все прекрасны.

Лиза и Сарик поженились в 2022 году. За время брака супруги трижды стали родителями. Пара воспитывает две дочери, а также сына, который появился на свет в начале сентября.

Ранее сообщалось, что Сарик Андреасян планирует снять биографический фильм о Михаиле Круге.