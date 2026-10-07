«Я в своем максимальном весе»: Орлова призналась, что собирается сесть на диету

48-летняя телеведущая и певица Ольга Орлова провела интерактив с подписчиками в соцсети и рассказала о своем весе, пишет Газета.Ru.

Артистка сообщила, что сейчас находится в максимальном весе — 55 кг при росте 157 см, и заявила, что ей пора садиться на диету. До беременности вес Орловой составлял 47 кг.

«В таком весе я гораздо комфортнее себя чувствую», — призналась Ольга.

У Орловой двое детей: 25-летний сын Артем и трехлетняя дочь. Певица призналась, что ее живот после вторых родов до конца не восстановился, но она приняла себя и перестала комплексовать. Ольга отметила, что периодически набирает вес, а потом худеет. По словам звезды, она считает себя обычной женщиной со стандартными проблемами.

Орлова отметила, что не любит спорт и не может заставить себя тренироваться, даже осознавая пользу этого. По ее словам, ей проще соблюдать жесткую диету, чем заниматься в зале.

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