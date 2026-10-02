Ковальчук показала фотографию с коляской: актриса вышла на прогулку с новорожденной дочерью

lady.mail: Катерина Ковальчук показала фото с прогулки с новорожденной дочерью

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

33-летняя актриса Катерина Ковальчук, жена резидента Comedy Club Гарика Харламова, обновила свой аккаунт в соцсетях и разместила серию новых фотографий, пишет «Леди.Mail». На одном из снимков артистка запечатлена во время прогулки с коляской, при этом лицо новорожденной дочки она не показала. Для прогулки Ковальчук выбрала простой и удобный образ — куртку и джинсы.

Фото: [соцсети]

Актриса поделилась, что сентябрь стал для нее лучшим месяцем в лучшем году жизни. Поклонники восторженно отреагировали на снимок и оставили много теплых слов в адрес молодой мамы. Мама Харламова тоже прокомментировала фото, отметив хорошую погоду в сентябре.

О том, что 45-летний Харламов стал отцом во второй раз, стало известно 13 сентября — об этом сообщили коллеги юмориста Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов во время съемок шоу «Кстати». Во время беременности пара скрывала, что готовится к пополнению в семье.

Ранее комик Гарик Харламов рассказал о первых эмоциях после рождения дочери.

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