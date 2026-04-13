Бывшему мужу Лерчек вынесли приговор по делу о выводе миллионов за границу

Суд приговорил блогера Артема Чекалина, бывшему мужа тяжелобольной Валерии Чекалиной (Лерчек) к семи годам колонии общего режима, сообщает РБК. Его признали виновным в выводе за рубеж более 251 млн рублей по подложным документам. В качестве дополнительного наказания ему назначен штраф в размере 194,5 млн рублей.

Уголовное дело в отношении Чекалиных рассматривали с декабря прошлого года. В марте материалы в отношении Лерчек выделили в отдельное производство из-за ее заболевания. В феврале Валерия родила четвертого ребенка от танцора Луиса Сквиччиарини.

На прениях прокурор просил признать Чекалина виновным и назначить 7,5 года колонии со штрафом 196,9 млн рублей. Защита настаивала на невиновности и просила отложить заседание из-за нехватки времени на подготовку.

Сам Чекалин частично признал свою вину, отметив, что пропустил срок исполнения налоговых обязательств. Он просил назначить ему условное наказание, чтобы воспитывать детей на фоне тяжелой болезни бывшей жены. Сама Чекалина также обратилась к суду с просьбой проявить снисхождение к бывшему мужу.

Чекалины развелись летом 2024 года Артем и Валерия Чекалины расторгли брак. Несмотря на это, Валерия поддержала бывшего мужа в суде, но суд не нашел оснований для условного наказания. Приговор вступит в законную силу через 15 дней, если не будет обжалован. Адвокаты Чекалина уже заявили, что намерены подать апелляцию.

