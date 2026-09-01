В Клину в День знаний открыли обновленный лицей № 10 имени Дмитрия Менделеева
Лицей № 10 имени Дмитрия Менделеева открылся после капремонта в Клину
Фото: [Министерство строительного комплекса Московской области]
В Клину в День знаний открыли после капитального ремонта лицей № 10 имени Дмитрия Менделеева. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Реконструкцию в здании 1962 года постройки площадью более 4,1 тыс. кв. метров провели по госпрограмме за счет бюджетных средств.
В рамках ремонта в лицее обновили входную группу, заменили окна и двери, провели внутреннюю отделку, привели в порядок кровлю и фасад. Также заменили инженерные коммуникации, установили новое оборудование и мебель, благоустроили прилегающую территорию.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с Днем знаний учеников и педагогов школы им. Героя России Монетова в Подольске.