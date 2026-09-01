«Почему именно я?»: Лерчек растрогала поклонников заявлением о болезни

33-летняя блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, сделала новое заявление, пишет VOICE. После рождения четвертого ребенка она борется с раком желудка четвертой стадии, которые дали метастазы в легкие. Сейчас блогер проходит курсы лучевой и химиотерапии.

Несмотря на болезнь, Валерия старается жить активно. Недавно она запустила несколько проектов, а также объявила о создании благотворительного фонда помощи онкобольным людям. Чекалина призналась, что хочет привлечь внимание к проблеме и поддержать всех, кто нуждается в помощи.

«Думаете, я ни разу не задавала Боженьке вопрос — почему именно я? Почему именно у меня четвертая стадия рака? Мне кажется, меня выбрали не просто так. Меня знает большое количество людей не только в России. Именно так Боженька показывает на моем примере, что, несмотря на болезнь, можно продолжать, хотеть, жить и верить в исцеление», — отметила Лерчек.

Возлюбленный Валерии, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини, от которого она родила сына, поддерживает ее и называет «принцессой». Он рассказал, что Лера верит: ее болезнь может привлечь внимание к проблеме и спасти много жизней.

Недавно Чекалина легла в больницу на очередные процедуры. В одном из видео она призналась, что не может обнимать детей из-за радиации, но продолжает бороться.

Ранее юрист Иван Курбаков объяснил, как Валерия Чекалина должна будет выплачивать штраф, назначенный судом.