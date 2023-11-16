Новый физкультурно-оздоровительный комплекс начали строить в Раменском

Строители приступили к устройству котлована здания физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и залом для бадминтона в Раменском городском округе. Об этом сообщили в Министерстве стройкомплекса Подмосковья.

Спортивный объект на улице Махова возводится в рамках нацпроекта «Демография». В настоящий момент на площадке задействовано порядка двадцати рабочих и три единицы техники. Общая площадь здания составит чуть менее четырех тысяч квадратных метров. При этом завершить строительство планируют до конца следующего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу ФОКа «Молодежный».