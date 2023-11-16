Губернатор Подмосковья проверил работу ФОКа «Молодежный»

«Хочу сказать слова благодарности тренерам за то, что вы здесь преподаете, пропагандируете спорт. Все это очень важно для наших городов. Спортивную инфраструктуру мы стараемся развивать, будем продолжать эту работу. Мы все знаем про предложение, которое прозвучало в присутствии Президента — объявить следующий год Годом спорта. Этому направлению в Подмосковье мы стараемся уделять большое внимание», — сказал глава региона.

По его словам, на данный момент в новом спорткомплексе работают около 10 спортивных секций, которые посещают почти 200 ребят. При этом за 1,5 года работы ФОК вырастил первых своих чемпионов. Так, Елизавета Дмитриева стала победительницей первенств Московской области и Москвы по лыжным гонкам и лыжероллерам в возрастной категории 2009–2010 годов рождения, Кирилл Самарин — выиграл Кубок Наро-Фоминского округа среди юношей по лыжам.

В спортобъекте для посетителей есть универсальный игровой зал с трибунами на более 100 мест, фитнес-зал, кабинет врача, тренерские, сауна, зона ожидания для малышей, там тренируют детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет. Директор ФОКа Игорь Уколов уточнил, что они могут бесплатно заниматься баскетболом, брейкингом, боксом, большим теннисом, карате, лыжными гонками, футболом, а также йогой для «Активного долголетия», есть некоторые платные направления.

Местный житель Алексей Ипатов также рассказал губернатору, что он посещает ФОК со своей семьей и доволен его появлением. Он также попросил Андрея Воробьева установить уличные тренажеры и многофункциональную площадку — хоккейную коробку с теплыми раздевалками, на которой летом можно играть в футбол, волейбол, баскетбол».

В спорткомплексе работают опытные тренеры, в частности, мастер спорта СССР по боксу и судья республиканской категории Фарит Хузягулов, кандидаты в мастера спорта по большому теннису Ксения Самородкина и биатлону Юлия Коновалова, бывший игрок футбольных клубов «Торпедо», «Газовик» и «Тюмень» Алексей Баранов. Они также отметили важность появления данного спорткомплекса. Ксения Самородкина попросила главу Подмосковья обустроить корт для занятия теннисом вблизи ФОКа. Губернатор поручил проконтролировать выполнение данного вопроса.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что лучшие спортшколы региона получат гранты.