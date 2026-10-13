Олимпийский призер прокомментировал уменьшение игрового времени у Овечкина

Известный в прошлом хоккеист, призер Олимпийских игр Сергей Самсонов в разговоре с ТАСС прокомментировал существенное уменьшение игрового времени у капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

В минувшем сезоне средний айс-тайм Овечкина составлял 17:27, в целом по карьере в НХЛ — 20:26, а с начала нынешнего регулярного чемпионата упал до всего 14:16.

«Реальность такова, что Александр будет больше нужен главному тренеру Спенсеру Карбери и команде во второй половине сезона. Поэтому распределение его сил — это правильный момент, чтобы подвести Александра к концовке в оптимальной форме», — сказал Самсонов.

Он отметил, что при меньшем игровом времени Овечкину тяжело оставаться столь же продуктивным как ранее в плане результативности. Самсонов предположил, что это сознательно выбранная тренерским штабом стратегия, чтобы 41-летний нападающий вышел на пик формы в самый важный момент.

В нынешнем сезоне Овечкин сыграл пять матчей, в которых набрал 2 (1+1) очка. Россиянину остается девять шайб до рекорда Уэйна Гретцки по общему количеству голов с учетом плей-офф.