Рената Литвинова удивила поклонников новым образом в Париже

59-летняя режиссер и актриса Рената Литвинова посетила показ Jean Paul Gaultier на Неделе моды в Париже, сообщает «Кино.Mail».

Она появилась в экстравагантном образе: черно-белом пальто в мелкую клетку с высоким объемным воротником и широкими рукавами. Образ Литвиновой дополняли черные сапоги на экстремально высокой платформе и массивном каблуке.

Литвинова использовала фирменную красную помаду, выбелила брови и тон кожи, а волосы уложили в объемное каре. Поклонники оставили много комплиментов в комментариях, но некоторые не узнали звезду из-за изменений во внешности.

Неделя моды в Париже началась 28 сентября и продлится до 6 октября. В эти дни известные международные бренды представили свои коллекции сезона весна — лето 2027.

Ранее телеведущая Ксения Собчак появилась в Париже в леопардовом образе.