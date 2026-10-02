Международным хоккеем будет руководить немец: Франц Райндль избран президентом ИИХФ

В Международной федерации хоккея (ИИХФ) прошли выборы нового главы организации. Бывший президент ИИХФ француз Люк Тардиф свою кандидатуру не выдвигал, и на его место был избран немец Франц Райндль.

Любопытно, что после первого тура Райндль не был первым ­— за него отдали 36 голосов. Уверенно лидировал чех Петр Бржиза, а представитель Киргизии Айваз Оморканов получил 33 голоса.

Однако во втором туре большинство голосов Оморканова отошло немцу, и в итоге Райндль немного опередил Бржизу — 60 голосов против 57.

Франц Райндль на протяжении многих лет возглавлял федерацию хоккея Германии, а в прошлом был одним из самых известных немецких игроков: принимал участие в девяти чемпионатах мира и трех Олимпиадах. На предыдущих выборах 2021 года Райндль уже претендовал на пост главы ИИХФ, тогда его называли пророссийским кандидатом.

Напомним, российские сборные отстранены от международных соревнований с 2022 года. Их рейтинг заморожен.