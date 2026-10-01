«Я не исключение»: Боня заявила, что в детстве пережила домашнее насилие

Super.ru: Боня призналась, что в детстве столкнулась с домашним насилием

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

46-летняя бывшая участница «Дома-2», телеведущая Виктория Боня публично поделилась опытом пережитого в детстве домашнего насилия после того, как в интернете стало много историй об абьюзе, пишет Super.

По словам Бони, конфликты в семье происходили, когда ей было 13 лет, а ее сестре — 15. Она рассказала, что их отчим приходил домой пьяным и устраивал скандалы. Телеведущая вспомнила, что мужчина среди ночи мог с разбега выбить дверь в спальню. Во время конфликтов с матерью Боня, ее сестра и младший брат старались покинуть квартиру.

«Мы жили в аду, и избавиться от этого ада невозможно», — сказала Виктория.

Она призналась, что пережитое в детстве до сих пор отражается на ее состоянии — телеведущей периодически снятся кошмары. Последствия травм у членов семьи при этом оказались разными: сестре Бони потребовалось много лет, чтобы восстановиться. Виктория призвала матерей в первую очередь думать о безопасности детей и их психологическом состоянии, если в семье происходит подобное.

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