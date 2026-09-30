«Прогрев»: Кушанашвили усомнился в разрыве Стаса и Инны Михайловых

StarHit: Отар Кушанашвили усомнился в реальности разрыва между Михайловыми

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

Журналист Отар Кушанашвили усомнился в реальности развода 57-летнего певца Стаса и его 53-летней жены Инны Михайловых, пишет StarHit.

В авторской программе «КАКОВО?!» она предположил, что скандальное заявление, сделанное на прошлой неделе Инной, может быть «прогревом» — либо к новому треку, либо к концертам («Народный корпоратив»), либо к чьему-то юбилею.

«Мне Инна и Стас казались нерушимой парой. И вот она говорит, чтобы этому человеку никто не верил, мол, они не вместе. Но есть такое слово „прогрев“ — его уже все выучили. Возможно, это и был прогрев», — отметил он.

Отношения Стаса и Инны Михайловых действительно казались образцовыми и считались одними из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Они начали отношения в 2006 году, в 2009-м у пары родилась дочь. Через два года они официально поженились. Более того, артист принял как родных двоих детей Инны от первого брака. Позже она родила Михайлову еще одну дочь.

Накануне Инна заявила, что они со Стасом больше не вместе. Супруга певица также написала, что не имеет отношения к его нынешнему образу и внешнему виду, назвав мужа «человеком-фейком».

Сначала Стас молчал, но потом, когда журналисты поймали его за кулисами концерта «Удачные песни», он призвал не верить слухам о разводе, а также отметил, что в их с женой отношениях «все хорошо».

Ранее певица Катя Лель назвала причину развода Михайловых.

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