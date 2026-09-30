Кристина Резцова посетовала на размер призовых на Кубке России

С 2022 года российские биатлонисты отстранены от международных соревнований, поэтому участвуют только в Кубке России и Кубке Содружества, где кроме россиян выступают еще и белорусские спортсмены.

Резцова отметила, что на этапах Кубка мира призовые были в разы больше, но чтобы их заработать, нужно было очень сильно постараться.

«На Кубках России с призовыми, конечно, все печально. Но я была на Кубке мира и могу сказать: чтобы там что-то заработать нужно очень хорошо и быстро бегать постоянно. А это достаточно сложно. На том же Кубке России с шестым местом можно получить деньги. То есть если ты постоянно варишься в шестерке, то постоянно зарабатываешь. А на Кубке мира нужно прямо сильно стараться», — рассказала Резцова.

При этом биатлонистка указала, что на Кубке Содружества призовые «более-менее нормальные». Резцова предложила не жаловаться на нехватку денег, а попытать понять, где можно заработать дополнительные средства.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы прибыли в Батуми на турнир Trialeti Trophy.