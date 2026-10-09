Российские фигуристки заняли весь пьедестал на «Мемориале Дениса Тена» в Алма-Ате

Заикина выиграла «Мемориал Дениса Тена» с четвертого места в короткой программе

Культура и спорт

Фото: [ФФККР]

В Алма-Ате завершились соревнования у юниорок-одиночниц на турнире по фигурному катанию «Мемориал Дениса Тена». Весь пьедестал заняли российские фигуристки.

Итоговую расстановку спортсменок можно назвать неожиданной: по сравнению с короткой программой произошел ряд перестановок.

Победительницей стала Алиса Заикина, которая после первого дня соревнований занимала только четвертую строчку и отставала от лидирующей Виктории Стрельцовой на девять баллов. В произвольной Заикина исполнила тройной аксель и два квада. По сумме двух программ она набрала 206,05 балла. Стрельцова же дважды упала, но запаса после первого дня ей хватило для второго места — 200,09. Третьей стала еще одна россиянка Алена Принева — 198,59.

Ранее сообщалось, что во время выступления Александры Трусовой на «Мемориале Дениса Тена» в Алма-Ате число зрителей трансляции в ВК увеличилось втрое.

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