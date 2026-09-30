Валерий Карпин пообещал найти новые козыри на следующий матч сборной

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил игру полузащитника Александра Головина в матче с Ираном (2:0). Капитан национальной команды оформил дубль в игре.

Первый мяч Головин забил, завершив размашистую атаку команды, а второй — классным ударом со штрафного. Карпин заявил, что Головин не удивил его своей игрой: «Сыграл так, как может и должен».

На предматчевой пресс-конференции Карпин называл Головина и голкипера Матвея Сафонова главными козырями своей команды.

«Головин забил два мяча, Сафонов не пропустил. На следующий матч козыри будут другие», — сказал Карпин.

Следующий матч сборная России проведет 3 октября против команды Намибии. 6 октября национальная команда встретится с Нигерией.

Ранее Александр Головин, выступающий за «Монако», не исключил возможности своего перехода в «Спартак».