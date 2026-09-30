Валерий Карпин пообещал найти новые козыри на следующий матч сборной
Карпин оценил дубль Головина в ворота Ирана: «Не удивил, так и должен играть»
Фото: [пресс-служба сборной России]
Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил игру полузащитника Александра Головина в матче с Ираном (2:0). Капитан национальной команды оформил дубль в игре.
Первый мяч Головин забил, завершив размашистую атаку команды, а второй — классным ударом со штрафного. Карпин заявил, что Головин не удивил его своей игрой: «Сыграл так, как может и должен».
На предматчевой пресс-конференции Карпин называл Головина и голкипера Матвея Сафонова главными козырями своей команды.
«Головин забил два мяча, Сафонов не пропустил. На следующий матч козыри будут другие», — сказал Карпин.
Следующий матч сборная России проведет 3 октября против команды Намибии. 6 октября национальная команда встретится с Нигерией.
Ранее Александр Головин, выступающий за «Монако», не исключил возможности своего перехода в «Спартак».