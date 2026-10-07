Телеведущий Руслан Осташко стал отцом в третий раз

В семье 47-летнего телеведущего Руслана Осташко радостное событие — журналист в третий раз стал отцом, пишет Teleprogramma.org со ссылкой на публикацию его 28-летней жены Татьяны.

6 октября у пары родился сын. Его вес составил 3710 граммов, а рост — 53 сантиметра. Супруга Руслана поделилась снимками и видео, на которых запечатлены момент перед родами, первые минуты рядом с малышом и объятия с мужем.

Татьяна рассказала, что вторые роды оказались дольше, чем она ожидала. Молодая мама поблагодарила врачей за то, что они сделали все возможное для естественных родов. Девушка обратилась ко всем женщинам с посланием: нет ничего прекраснее появления на свет нового человека. Татьяна призналась, что планирует еще детей.

Это третий ребенок Осташко — у него есть 14-летний сын от первого брака. В отношениях с Татьяной в 2022-м году родилась дочь.

Ранее сообщалось, что у ведущего программы «Живая вода» Сергея Малоземова родились двойняшки.