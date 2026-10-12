«Форма стала как будто еще лучше»: Дикиджи оценил свое выступление в Алма-Ате
Фигурист Дикиджи: «Надеюсь, что продержусь как минимум этот сезон»
Фото: [ФФККР]
Российский фигурист Владислав Дикиджи высказался после своей победы на «Мемориале Дениса Тена» в Алма-Ате.
Дикиджи одержал убедительную победу, установив российский рекорд по баллам — 312,79. Это его вторая победа в нынешнем международном сезоне, также фигурист выиграл челленджер Kinosshita Group Cup в Японии.
Спортсмен признал, что получил невероятные баллы, но больше всего его радует то, что его программы от проката к прокату становятся все лучше.
«Форма стала как будто бы еще лучше. Я и к Японии был очень хорошо готов, а сейчас мне еще легче стало. Чувствуется, что форма набирается. Не знаю, будет ли у нее спад и в какой момент. Надеюсь, что продержусь, как минимум, этот сезон. И буду работать в следующем», — сказал Дикиджи.
В женском одиночном катании на турнире в Алма-Ате победила Александра Трусова.