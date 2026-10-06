«Никто из игроков не просил убрать Разина»: хоккейный агент высказался о скандале в «Металлурге»

Директор «Металлурга» Алексей Жлоба сообщил, что это решение вызвано напряженными отношениями между тренером и игроками команды.

«Уверен, что никто из игроков не ходил и не просил убрать Разина. Уверен, это решение именно руководства клуба», — сказал Бабаев.

Жлоба отмечал, что решение временно отстранить тренера было вызвано тем, что разногласия между Разиным и командой перестали решаться внутри команды и начали влиять на рабочий климат. Директор клуба подчеркнул, что это не окончательное решение, оно призвано остановить эскалацию в отношениях тренера и игроков и дать возможность спокойно разобраться в ситуации.

«Металлург» лидирует в Восточной конференции КХЛ, набрав 19 очков в 13 матчах.