«Никто из игроков не просил убрать Разина»: хоккейный агент высказался о скандале в «Металлурге»

Агент Бабаев: «Уверен, никто из игроков не ходил и не просил убрать Разина»

Культура и спорт

Фото: [ХК «Металлург»]

Хоккейный агент Шуми Бабаев в разговоре с «Чемпионатом» прокомментировал отстранение главного тренера «Металлурга» Андрея Разина.

Директор «Металлурга» Алексей Жлоба сообщил, что это решение вызвано напряженными отношениями между тренером и игроками команды.

«Уверен, что никто из игроков не ходил и не просил убрать Разина. Уверен, это решение именно руководства клуба», — сказал Бабаев.

Жлоба отмечал, что решение временно отстранить тренера было вызвано тем, что разногласия между Разиным и командой перестали решаться внутри команды и начали влиять на рабочий климат. Директор клуба подчеркнул, что это не окончательное решение, оно призвано остановить эскалацию в отношениях тренера и игроков и дать возможность спокойно разобраться в ситуации.

«Металлург» лидирует в Восточной конференции КХЛ, набрав 19 очков в 13 матчах.

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