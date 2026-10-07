Карпин считает, что Россия сыграла с Нигерией один из лучших своих матчей

Карпин назвал матч с Нигерией одним из лучших: «Счет не должен сбивать с толку»

Культура и спорт

Фото: [РФС]

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался после товарищеского матча с командой Нигерии (3:3).

Игра прошла 6 октября в Нижнем Новгороде. Россияне упустили победу, ведя в счете 3:1. В составе хозяев отличились Лечи Садулаев, Матвей Кисляк и Алексей Миранчук.

«Сегодняшний счет 3:3 не должен никого сбивать с толку. Сегодня был один из лучших наших матчей», — заявил Карпин.

По мнению главного тренера, российская сборная не смогла завершить матч победой, потому что невнимательно сыграла в нескольких эпизодах в концовке встречи.

Ранее отмечалось, что сборная России впервые пропустила три мяча при Валерии Карпине. Специалист возглавляет национальную команду с лета 2021 года.

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