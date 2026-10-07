Карпин считает, что Россия сыграла с Нигерией один из лучших своих матчей
Карпин назвал матч с Нигерией одним из лучших: «Счет не должен сбивать с толку»
Фото: [РФС]
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался после товарищеского матча с командой Нигерии (3:3).
Игра прошла 6 октября в Нижнем Новгороде. Россияне упустили победу, ведя в счете 3:1. В составе хозяев отличились Лечи Садулаев, Матвей Кисляк и Алексей Миранчук.
«Сегодняшний счет 3:3 не должен никого сбивать с толку. Сегодня был один из лучших наших матчей», — заявил Карпин.
По мнению главного тренера, российская сборная не смогла завершить матч победой, потому что невнимательно сыграла в нескольких эпизодах в концовке встречи.
Ранее отмечалось, что сборная России впервые пропустила три мяча при Валерии Карпине. Специалист возглавляет национальную команду с лета 2021 года.