Громкий скандал в английском футболе: «Манчестер Сити» могут лишить титулов и изгнать из АПЛ за финансовые махинации

Самая успешная команда Английской премьер-лиги последних лет «Манчестер Сити» (шесть титулов в десяти сезонах) признана виновной в серьезных финансовых нарушениях. Теперь ей грозят жесткие санкции — вплоть до изгнания из АПЛ и лишения нечестно завоеванных титулов. Портал «Подмосковье сегодня» разбирается в деталях скандалов.

В чем обвиняют «Манчестер Сити»

Независимая комиссия АПЛ признала «Манчестер Сити» виновным в нарушении более чем сотни пунктов регламента за девять лет, касающихся финансовых правил.

Если коротко: клуб регулярно завышал свои доходы и занижал расходы, в общей сложности обманув лигу более чем на 900 млн фунтов за девять лет. По финансовым правилам УЕФА финансовые вливания владельца клуба нельзя засчитывать в доход, туда идут только выплаты от спонсоров. После приобретения «Манчестер Сити» шейхом Мансуром поступления от владельца маскировались под спонсорские.

Клуб показывал намеренно завышенные спонсорские контракты, в которых значительная составляющая на самом деле деньгами от владельца. Комиссия подсчитала, что в каждых 8 млн спонсорских поступлений 7 млн шли от владельца.

«Манчестер Сити» также «крутил» с имиджевыми правами игроков, скрывал различные выплаты — в частности, дополнительную зарплату тренеру Роберто Манчини.

Лимит убытков в АПЛ составляет 105 млн фунтов за три сезона. «Манчестер Сити» обманывал лигу почти на 100 млн каждый год.

Фото: [ ФК «Манчестер Сити» ]

Нарисованное финансовое благополучие позволяло клубу избежать трансферного бана и покупать дорогих игроков, которые в итоге и приносили трофеи.

Клуб намерен доказать свою правоту

У «Манчестер Сити» есть две недели на подачу апелляции, и клуб, безусловно, будет бороться. После оглашения вердикта комиссии АПЛ гендиректор «МанСити» Ферран Сориано выступил с обращением, в котором разнес все обвинения.

«Все дело Премьер-лиги против нас основано на одном-единственном ложном обвинении: якобы личные деньги владельцев каким-то образом тайно поступали в клуб через спонсоров из Абу-Даби. Это просто неправда», — заявил Сориано.

Свои доказательства гендиректор назвал «неопровержимыми», подкрепленными всеми необходимыми финансовыми документами, и обвинил лигу в заговоре против «Манчестер Сити».

Как могут наказать «Манчестер Сити»

Фото: [ ФК «Манчестер Сити» ]

Футбольная Англия кипит от возмущения. Если апелляция «Манчестер Сити» не будет удовлетворена, клуб ждет очень суровое наказание.

«Я считаю, что титулы и трофеи «Манчестер Сити» за этот период должны быть аннулированы. Стоит ли отдавать их другим клубам — немного другой вопрос. Игроки и болельщики «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед» или других клубов были лишены именно незабываемых моментов, которые ты уносишь с собой в могилу. Истории, воспоминания... Дело не в медалях, а в эмоциях — и именно это «Сити» украл у людей, — сказал бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер.

«Манчестер Сити» могут лишить всех или нескольких титулов за отчетный период. Но это еще могут полбеды. Один из сильнейших клубов мира могут изгнать из АПЛ и отправить в низшую лигу — в европейском футболе подобное случалось, с «Ювентусом» и «Марселем».

Самым мягким наказанием может стать снятие определенного количества очков. Эксперт по футбольным финансам Киран Магуайр говорит о возможном наказании в 40-60 баллов. В этом случае «Манчестер Сити», скорее всего, доиграет сезон в АПЛ и вылетит из лиги, не успев компенсировать отнятые очки.