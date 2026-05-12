Певицу Линду задержали в Москве на фоне ее конфликта с Максимом Фандеевым

В Москве задержали певицу Линду (настоящее имя — Светлана Гейман), сообщает The Voice. По информации источников, включая телеканал РЕН ТВ и телеграм-канала SHOT, артистку доставили на допрос по делу о мошенничестве. Перед этим ее доме, а также в офисе компании «Профит» прошли обыски. Силовики пришли к Линде в семь утра.

Отмечается, что вместе с певицей задержали ее саунд-продюсера Михаила Кувшинова и директора «Профита» Дарью Шамову. Всех троих подозревают в подделке документов, с помощью которых они якобы незаконно переписали на себя права на песни Линды. До этого права на многие хиты артистки принадлежали продюсеру Максиму Фадееву.

Конфликт между Линдой и Фадеевым длится больше 25 лет. Иск «Монарха российской поп-музыки» касается в первую очередь таких песен, как «Ворона», «Песни тибетских лам», «Звездная коллекция» и «Мало огня». Спор затянулся еще и потому, что в нем фигурируют корпоративные права на песни, которые сейчас пытается отсудить у бывшей подопечной Фадеев.

Летом 2025 года арбитражный суд Москвы признал банкротом издательство «Джем», которое связывают с бизнесменом Андреем Черкасовым. Сам Черкасов с февраля находится под домашним арестом в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере. Как и Линда, он проходит по делу Фадеева. Продюсер утверждает, что мошенники на протяжении 30 лет воровали его права на песни и не платили авторские отчисления.

