Московская область заняла первое место в России по числу производителей детских товаров

Подмосковье стало лидером в России по числу предприятий, которые производят детские товары. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Общее число таких компаний в регионе сегодня превышает 200 предприятий. В отрасли работают более 10 тыс. человек.

Также Подмосковье занимает второе место в России по экспорту игрушек, настольных игр и спортивного инвентаря.

Для производителей детских товаров в области доступны различные меры поддержки. Ими воспользовалась каждая третья компания индустрии.

