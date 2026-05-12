Битва кроссоверов: «За рулем» проверил в деле Geely Amas и Dongfeng Huge

Эксперты ведущего автомобильного издания провели детальное сравнение двух заметных игроков российского рынка — Geely Amas и Dongfeng Huge. Несмотря на серьезное преимущество в мощности и более доступную цену, кроссовер от Dongfeng уступил конкуренту в вопросах комфорта и управляемости. Разбираемся, стоит ли переплачивать за сбалансированность Geely, пишет «За рулем».

Дуэль характеристик: мощность против настройки

На бумаге преимущество на стороне Dongfeng Huge: его турбомотор объемом 1,5 литра выдает внушительные 197 л. с., тогда как Geely Amas предлагает более скромные 147 л. с. Кроме того, Huge привлекает покупателей ценой — он дешевле соперника на 210 тысяч рублей (3,24 млн против 3,45 млн рублей у Geely), а дилеры готовы предоставлять дополнительные скидки. Однако реальные дорожные испытания внесли существенные коррективы в оценку автомобилей.

Слабые места Dongfeng Huge

Тест-драйв выявил ряд серьезных замечаний к флагману Dongfeng:

Управляемость: Эксперты отметили «пустой» руль без внятной обратной связи. На высоких скоростях (около 130 км/ч) автомобиль требует постоянного подруливания для удержания траектории.

Шумоизоляция: Акустический комфорт оставляет желать лучшего — уже при 90 км/ч в салоне отчетливо слышны шумы шин и аэродинамический гул.

Электроника: Адаптивный круиз-контроль работает нестабильно, допуская необоснованные торможения и слишком медленный разгон после остановок.

Почему Geely Amas стал лидером теста

Geely Amas, несмотря на меньшую мощность, показал себя как более зрелый и сбалансированный продукт. Специалисты «За рулем» выделили точные реакции на повороты руля, лучшую в классе плавность хода и качественную шумоизоляцию. К недостаткам модели отнесли лишь специфические настройки роботизированной коробки (задержки при старте) и шумную работу двигателя на этапе прогрева.

При этом Huge остается сильным конкурентом для тех, кому важен максимальный объем багажника, простор на заднем ряду и чистая динамика за меньшие деньги.