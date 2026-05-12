Международная эколого-патриотическая акция по посадке леса «Сад Памяти» пройдет в Подмосковье. В этом году ее проведут во всех 19 лесничествах региона, а также более чем на 70 участках в округах.

В рамках акции на площади более 40 га планируется высадить свыше 90 тыс. сеянцев сосны и ели, а также более 3 тыс. сеянцев деревьев других пород и кустарников.

Центральной площадкой проведения мероприятия станут Химки. Здесь акция стартует в 11:00 16 мая. Точные координаты размещения площадки: 55.970027, 37.325511.

Участниками акции станут представители региональной власти, в том числе депутаты Московской областной Думы, ученые и общественники, лесничие и волонтеры, неравнодушные жители.

В программе акции — мастер-классы и концерты. Кроме того, на площадках будут работать полевые кухни.

Акция проводится ежегодно. С 2023 года в ней приняли участие более 2,8 млн человек. На площади свыше 9,5 тыс. га было высажено более 19,5 млн деревьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке спецтехники для лесничеств.