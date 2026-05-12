Кораллы в чемодане и ни одного разрешения: чем обернулся отдых для троих туристов

В челябинском аэропорту таможенники задержали троих туристов, которые пытались ввезти кораллы из Египта. У пассажиров, прилетевших из Шарм-эш-Шейха и Хургады. Об этом пишет «Lenta.ru».

По информации СМИ, двое граждан России, которые вернулись из Шарм-эш-Шейха, перевозили в чемоданах девять и 15 кораллов соответственно. Еще три образца нашли у туристки, прибывшей из Хургады. Все трое пояснили, что не знали о действующих ограничениях.

Однако для ввоза кораллов на территорию ЕАЭС требуются специальные разрешения и обязательное таможенное декларирование. В отношении одного из путешественников уже возбуждено два административных дела. Решение по остальным случаям пока не объявлено. Вне зависимости от исхода, всем троим грозит штраф и полная конфискация морских сувениров

