Запланированный на 25 мая концерт Долиной в Москве не состоится

Народная артистка РФ Лариса Долина, исполнительница хита «Погода в доме» перенесла свой сольный концерт в московском баре Petter, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал Mash. По данным источника, вместо певицы выступил Александр Буйнов.

Как сообщил РИА Новости представитель певицы Сергей Пудовкин, вместо 25 мая выступление народной артистки состоится 7 июня.

Причина переноса — занятость Долиной. 25 мая она выступит на Дне города в Санкт-Петербурге, поэтому московский концерт сдвинули ровно на неделю.

Стоит отметить, что недавно Долина порадовала поклонников новостью: она анонсировала песню «Момент истины». Ее премьера состоялась 8 мая.

Ранее российская певица Лариса Долина переехала в съемную квартиру, где раньше жил голливудский режиссер Стивен Сигал.