В Подмосковье пройдет экстремальный исторический забег «Зарайский Бизон»

VIII экстремальный исторический забег «Зарайский Бизон» пройдет в подмосковном Зарайске 20 июня. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Маршрут будет пролегать через парк «Редерс Сад». Участие доступно в двух категориях: «Экстремальный забег» (маршрут с полным набором препятствий) и «Зарайский трейл» (бег по отдельному маршруту по грунтовым дорогам). К участию приглашаются команды из четырех человек.

Кроме того, будут доступны форматы «Путь Бизонов» и «Битва Бизонов». Также отметят наградами спортсменов в креативных и ярких нарядах.

В общей сложности, предусмотрели 1,2 тыс. слотов для участников. При этом увеличили количество слотов для участников с собаками в категории «След в след».

