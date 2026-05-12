«Мир не само собой разумеется»: Робер Фицо заявил о миролюбивой позиции Братиславы

Премьер-министр Словакии Робер Фицо заявил, что его страна никогда не станет частью военных конфликтов. Также он посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому позвонить российскому коллеге, если Киев заинтересован в переговорах. Об этом пишет «Lenta.ru».

Фицо подчеркнул, что мир не является само собой разумеющимся фактом, однако Словакия намерена однозначно придерживаться мирной позиции. По словам премьера, республика не собирается вести какой-либо военный конфликт или быть его частью.

До этого премьер дал совет Зеленскому. По его мнению, украинскому лидеру следует позвонить президенту России Владимиру Путину, если Киев действительно хочет начать переговорный процесс. Фицо также встречался с Путиным и высказался за поддержку взаимовыгодных дружественных отношений, посетовав, что между странами снова возникает «железный занавес»

Ранее премьер Словакии заявил о неуважении в ЕС ко Второй мировой войне.