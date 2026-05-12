Брачный договор не для всех: Павел Воля объяснил, почему он и его жена живут без юридических гарантий

Юморист и телеведущий Павел Воля вместе с супругой, мастером спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшевой, признались, что не заключали брачный договор. Об этом пишет «Lenta.ru».

Гостьей программы «Дерзкая готовка» стала юрист Екатерина Гордон, которая напрямую спросила супругов о наличии брачного контракта. Утяшева ответила коротко и отрицательно, а Воля тут же подтвердил ее слова. По его мнению, юридическое оформление имущественных отношений необходимо не всем, а только тем, кто не ощущает полного доверия к партнеру.

Юморист пояснил, что они с женой оба работают и зарабатывают, у них нет взаимных опасений по поводу возможного раздела имущества. «Когда ты не проецируешь, что если вдруг что-то произойдет, может, ничего и не произойдет?» — рассуждает артист. Именно стопроцентное доверие, по его словам, стало главной причиной отказа от брачного договора. В то же время Воля подчеркнул, что у всех семей разные обстоятельства и его решение не является универсальным рецептом для всех.

Ранее Ляйсан Утяшева заявила, что привыкла к хейту за 20 лет карьеры.